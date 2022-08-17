Россияне запустили пять ракет по Харьковщине из Белгорода: в ОВА рассказали о последствиях

На протяжении всех суток, 16 августа, российские оккупанты интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и области.

В среду около 05:00 Штаб обороны зафиксировал запуск более пяти ракет из российского Белгорода. Одна из ракет ударила в пределах Слободского района Харькова. Удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров в Золочевской общине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток армия агрессорки России несколько раз из РСЗО обстреливала Салтовский район Харькова. В результате атак повреждены жилые многоэтажные дома, критическая транспортная инфраструктура. Синегубов отмечает, что пострадавших нет.

За 16 августа оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы области. По предварительной информации, днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, а два — повредили. В Изюмском районе повреждена критическая инфраструктура, горелая трава на открытых территориях.

Ночью россияне лишь усилили удары, отмечают в ОВА. После 21:00 в результате обстрела захватчиков горели гаражи и техника фермерского хозяйства в Чугуевском районе. После 23:00 в Золочевской общине Богодуховского района в результате обстрела горел гараж и автомобили.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину. Медики оценивают его состояние как среднее.

В ОВА сообщают, что на линии столкновения продолжаются интенсивные боевые действия. Россияне пытаются наступать неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки. "Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потери. Бои на этом участке продолжаются. В районе Лебяжьего оккупанты дистанционно минуют местность", — подчеркнул Синегубов.

Как сообщалось, в Николаеве ночью 17 августа во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты обстреляли в городе еще один университет. В момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.

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