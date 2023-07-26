Россияне запустили ракеты "Кинжал": Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе в областях

Украинцев призывают быть в укрытиях.

Российская террористическая армия 26 июля во время масштабной воздушной тревоги совершила пуски ракет "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Киевщина – в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал"!", — говорится в сообщении.

Жителей Киева и Житомира призвали срочно пройти к укрытиям. Также зафиксировано движение ракет "Кинжал" в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.

Напомним, 26 июля воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская террористическая армия в среду, 26 июля, произвела пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.

Во время воздушной тревоги в Хмельницком слышны взрывы.

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