Россияне запустили странные воздушные шары с угловыми отражателями: что об этом говорят в Воздушных силах

В воздушном пространстве Украины 14 февраля фиксируются шары с угловыми отражателями, которые запустил враг. Украинская ПВО следит за этими целями.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля было зафиксировано над Днепропетровщиной – ред.). Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Ситуация контролируемая", — подчеркнул Игнат.

По его словам, эти шары могут быть разного размера (диаметром метр – полтора), но достаточного для подъема углового отражателя. Россияне используют такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения нашей ПВО как ложной цели. Радиолокационные отражатели являются средством увеличения заметности.

Следует отметить, что сегодня, 14 февраля, Молдова также временно закрыла свое воздушное пространство. Официально причину такого решения в стране не назвали, однако в Сети сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство Молдовы.

На вопрос, могли ли такие воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой, Игнат отметил, что информации об этом у него нет, однако такие шары теоретически могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

После нескольких часов закрытия Молдова снова открыла свое авиапространство, однако причины паузы так и не назвали.

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