Россияне зашли на окраины Волчанска, идут тяжелые бои: журналист рассказал, что происходит на Харьковщине

В Харьковской области обстановка остается сложной, но предпосылок для прорыва украинского фронта пока нет. В районе Волчанска продолжаются бои.

Такое предположение сделал украинский журналист Юрий Бутусов.

Где продолжаются бои

По его словам, противник в течение дня 12 мая завязал бои в приграничных селах Глубокое и Старица, но занять села полностью не удалось, за них ведутся контактные бои пехоты. Враг пытается продвинуться в село Липцы, но до села дойти не смог.

Наступление окупантов на Волчанск

Журналист рассказал, что на направлении Волчанского российского войска зашли на окраины города, на крайние улицы и на Волчанский мясокомбинат, но город практически полностью остается под нашим контролем, продвинуться вглубь врагу не позволили.

"Под Волчанском наша артиллерия и дроны эффективно работают по пехоте — и потери противника значительны. Я нахожусь здесь, так что вижу обстановку своими глазами. В городе усиливается оборона. Враг действует активно, группы пехоты пытаются пробить на разных участках наши боевые порядки. Под Волчанские россияне 12 мая впервые атаковали несколькими танками с минными тралами, но атака была отбита", — написал он.

По его мнению, Волчанск не был готов к обороне.

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Какая оперативная ситуация в Харьковской области

Практически по всем направлениям 12 мая россияне пытались продвинуться, но повсюду встретили сопротивление украинских войск, и теперь враг вынужден проводить штурмы.

"Столкнувшись с уплотнением наших боевых порядков и с необходимостью атаковать опорные пункты, мешающие дальнейшему наступлению, противник упустил возможность маневрировать. И теперь потери россиян начали резко расти", — подчеркнул Бутусов.

Бои продолжаются там, где нет укреплений

"В первый день наступления из-за определенных проблем изменено командование ОТГ "Харьков". Новый командующий - человек с опытом и компетенцией. Управляемость и осведомленность улучшаются, но не так быстро как бы хотелось. Управление и организация на высшем уровне - это наша первоочередная и ключевая проблема", - отметил журналист.

Он уверяет, что украинские войска снабжены артиллерийскими снарядами.

Есть проблемы с низкой комплексностью частей, но "враг не имеет многократного преимущества".

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Относительно укреплений они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам, основные бои продолжаются там, где позиции не оборудованы, и зарываться нужно сейчас. Поэтому и есть непонимание в войсках, что укреплений нет там, где они нужны, и почему снова нужно самим зарываться в посадках.

"Опытные командиры и подразделения есть, организация обороны, определение переднего края, взаимодействие появляется и улучшается. Хаос на широком фронте полностью не преодолен, но ситуация исправляется. Обстановка остается сложной, российские войска владеют инициативой за счет общего численного преимущества, заранее спланированных действий на широком фронте, но предпосылок для прорыва нашего фронта сейчас нет", — отметил журналист

Какие планы окупантов на Харьковском направлении

По прогнозам Бутусова, россияне будут пытаться продвинуться дальше в зону жилой застройки Волчанска, продвинуться в направлении Старицы, зацепиться за застройку Липцев и Терновы.

Напомним, по данным Deepstate, российские войска пытаются закрепиться в Глубоком в Харьковской области.

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