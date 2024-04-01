Россияне зашли на важные высоты Часового Яра: соучредитель DeepState рассказал, почему это опасно

Сейчас идут тяжелые бои за село Ивановское, расположенное недалеко от Часового Яра Донецкой области. Оккупанты ищут слабые места и давят на позиции ВСУ.

Об этом сообщил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV.

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"Московиты уже не раз заявляют, будто они взяли полностью под контроль этот населенный пункт, не соответствующий действительности. Наши военные там ведут бои, они сдерживают напор. Но, к сожалению, московиты уже зашли на высоты Часового Яра, что уже нельзя было допускать, потому что вроде бы ранее заявлялось, что выстраиваются ИФС (инженерно-фортификационные сооружения — ред.) для обороны Часового Яра в целом. Но, как мы видим, они уже подобрались в упор, поэтому здесь остается вопрос открытым", — отметил аналитик.

По его словам, оккупационные войска продвинулись восточнее к Часовому Яру и севернее к Ивановскому.

"То есть они зашли на высоту, которая находится севернее села, что ставит в неприятную ситуацию, как бойцов, которые находятся в деревне, так и логистику. Там сейчас идут меры по сдерживанию врага, стабилизации ситуации, но она остается сложной", — подчеркнул. он.

Погорелый заметил, что россияне кроют город авиационными бомбами, артиллерией и другими средствами огневого поражения, потому что "у них работает типичная их тактика: не можешь взять, разрушай, уничтожай, равняй все с землей, чем они и занимаются".

Он пояснил, что высоты в районе Часового Яра, куда дошли россияне, открывают им оперативное пространство для продвижения.

"Поэтому Времен Яр важно удерживать, важно оборонять и не дать московитам там закрепиться. Это дает возможность большого зрительного и огневого контроля находящихся вокруг населенных пунктов. Соответственно это дает возможность двигаться в направлении Константиновки, тоже большого города. И московиты умеют, к сожалению, закрепляться, закапываться [на территориях], которые они оккупируют, а высоты для них – это огромное преимущество, как и в ведении войны, в каких-то маневрах", - добавил аналитик.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), наступление оккупантов на Часов Яр развивается.

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