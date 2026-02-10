Россияне зашли в село по замерзшему Северскому Донцу — ВСУ отреагировали

Военный РФ / © Associated Press

На Славянском направлении российские силы пытаются проникнуть в тыл украинских подразделений через замерзшие участки Северского Донца. Подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ведут поисково-ударные действия, уничтожая врага и сохраняя контроль над населенными пунктами.

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШУ.

Враг продолжает наступательные действия по трем направлениям, особое внимание уделяя попыткам утечки во фланг украинских оборонных позиций.

На днях нескольким малым группам противника удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтрироваться в межпозиционное пространство. В настоящее время украинские подразделения выполняют поисково-ударные задачи с целью выявления и уничтожения врага в населенном пункте Закотное.

Также фиксируется передвижение вражеских групп вдоль реки со стороны Серебрянского лесничества и использование низменностей как укрытия средств поражения и разведки.

За последний месяц в зоне ответственности 81-й бригады взято в плен более десятка военнослужащих РФ. По их словам, командиры оккупантов ставят задачу зайти в указанный район, где "отсутствуют Силы обороны Украины", однако на подходах врага встречают средства противовоздушной обороны, что приводит к значительным потерям.

В зоне ответственности бригады растет активность вражеских ударных и разведывательных БПЛА, пытающихся усложнять логистику сил обороны. Враг применяет дроны-ждуны, дистанционно минирует пути сообщения и увеличивает количество дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. В отдельных случаях применяется несколько видов дронов одновременно по позициям 81-й бригады, что усложняет поставки в населенные пункты Платоновка и Дроновка.

Ситуация в полосе ответственности подразделений 81 бригады остается сложной, однако украинские воины продолжают достойно сдерживать наступательный потенциал врага на Славянском направлении.

Ранее мы писали, что потеря россиянами доступа к терминалам спутниковой связи Starlink стала ощутимым ударом по их боеспособности. Это уже привело к снижению темпов наступления на ключевых участках фронта и ухудшению координации вражеских подразделений.

Однако аналитики DeepState сообщили о том, что армия агрессорки РФ продвинулась в двух областях. В частности, в районе Гуляйполя, что в Запорожской области.

В то же время в ISW заявили о подготовке России к новому этапу войны против Украины. Враг планирует развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке летом. Кремль намерен привлечь стратегические резервы, формирование которых продолжается, по меньшей мере, с прошлого года.