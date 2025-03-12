Россияне зашли в Суджу: военный о ситуации на Курщине

Официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет – журналисты ждут комментария военного командования.

Российские войска зашли в Суджу Курской области РФ, где продолжаются боевые действия. Это произошло на фоне установления огневого контроля над дорогой Юнаковка-Суджа – ключевым путем в город из Сумской области.

Об этом Общественному сообщил украинский военный, чье подразделение находится в Курской области.

Кроме того, продвижение в восточной части города со стороны поселка Мирный подтверждает карта Deep State по состоянию на 11 марта.

У сети появилось видео, на котором российские военные, вероятно, уже находятся в центре Суджи. Впрочем, точное время съемки неизвестно.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал, что российские войска продолжают продвигаться в Курской области и, вероятно, начали наступление на Суджу.

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