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Россияне заставляют молодежь фейковых вузов помогать автомобилистам на трассе в Крым

Россияне заставляют молодежь фейковых вузов помогать автомобилистам на трассе в Крым

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1354
Время на прочтение
1 мин
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Россияне заставляют молодежь фейковых вузов помогать автомобилистам на трассе в Крым

Молодежь фейковых вузов помогает автомобилистам на пути в Крым

В Центре национального сопротивления призывают местные власти игнорировать такие процессы.

Россияне заставляют молодежь Запорожской области, которая учится в местных фейковых вузах, помогать автомобилистам в пробке на трассе в Крым. То, что представляется как инициатива молодежи, на самом деле "массовка" вдоль автодороги.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, это типичный сценарий российской власти – имитировать волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие гражданскому обществу.

"В самой же РФ никакого гражданского общества не существует, а все волонтеры финансируются кремлем и отвечают за массовку", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призывают местные власти игнорировать такие процессы.

Добавим, что практика искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях продолжается.

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Дата публикации
Просмотры
1354
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