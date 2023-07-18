Россияне заставляют молодежь фейковых вузов помогать автомобилистам на трассе в Крым

В Центре национального сопротивления призывают местные власти игнорировать такие процессы.

Россияне заставляют молодежь Запорожской области, которая учится в местных фейковых вузах, помогать автомобилистам в пробке на трассе в Крым. То, что представляется как инициатива молодежи, на самом деле "массовка" вдоль автодороги.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, это типичный сценарий российской власти – имитировать волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие гражданскому обществу.

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"В самой же РФ никакого гражданского общества не существует, а все волонтеры финансируются кремлем и отвечают за массовку", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призывают местные власти игнорировать такие процессы.

Добавим, что практика искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях продолжается.

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