Россияне затихли на Полесье и Сиверщине, отводят войска из-под Сум: ночная сводка штаба

Россияне затихли на Полесье и Сиверщине, отводят войска из-под Сум: ночная сводка штаба

В Нижегородскую область РФ привезли около 600 тел погибших в Украине оккупантов.

Оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа РФ. В то же время снизилась интенсивность перевозок с глубины территории России.

Об этом говорится в ночном своде Генштаба ВСУ.

Захватчики продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям.

Волынь

Остается высокой вероятности привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины. Оккупанты осуществляют воздушную разведку на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Грузовиками они подвозят в район населенного пункта Калинковичи ракеты в ОТРК "Искандер-М".

Полесье

Россияне активные наступательные действия не проводили. Они перегруппируют отдельные подразделения из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Так, уже вывели с территории Киевской области в 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Сиверщина и Слобожанщина

На Сиверском направлении противник также наступательных действий не предпринимал. Россияне сосредоточили усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении оккупанты отказались от наступательных действий в районе города Сумы. Они пытаются перегруппировать и отвести подразделения по другим направлениям.

Так, одна из БТГр, задействованная в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию России.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры Харькова. В направлении Изюма россияне пытались вести наступательные действия.

Донбасс

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, Мариуполь и выходе в район Новотроицкого. Однако безуспешно.

Оккупанты совершали артиллерийские и минометные обстрелы Торецкого, Светлодарска, Троицкого, Песков.

Основная цель россияне – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Юг

В Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

Потери врага

По имеющейся информации, за последние пять суток в военные гарнизоны Нижегородской области РФ привезли около 600 тел погибших на территории Украины оккупантов. Большинство из них проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

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