Россияне завербовали трех северодонетчан, которые за авто "сдавали" позиции в собственном городе (фото)

Россияне завербовали трех северодонетчан, которые за авто "сдавали" позиции в собственном городе (фото)

В Луганской области задержаны три человека, которые передавали россиянам данные о ВСУ.

Россияне завербовали троих северодонетчан, которым поручили собирать в городе военную разведывательную информацию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сразу после начала широкомасштабного вторжения боевики оккупационных войск поручили северодонетчанам собирать в городе военную разведывательную информацию. За "работу" информаторам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль.

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Задержанные ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу. Корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.

Сотрудники СБУ задержали пособников российских фашистов с поличным, на попытке фотофиксации позиций украинской армии.

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