Россияне завезли в Мариуполь инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры

Россияне не перестают блокировать и обстреливать Мариуполь в Донецкой области.

С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба 23 апреля.

Также в почти полностью уничтоженном городе военнослужащие Российской Федерации не прекращают блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", в хранилищах которого находятся мирные люди.

Кроме того, оккупанты наносят авиационные удары по городу. В частности, используют самолеты дальней авиации.

Между тем, на Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении и пытаются вытеснить украинских военных, чтобы наступать на Славянск. Кроме того, продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

Как сообщалось, российские оккуы проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В частности, оккупанты частично блокируют Харьков и пытаются наступать на Северодонецком направлении.

Читайте также: