Россияне завезли в Запорожскую область росгвардию: Федоров рассказал, зачем

Военные преступники РФ завезли росгвардию на территорию Запорожской области. Руководит ими представитель СОБРа из Москвы.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечается, оккупанты завезли на временно занятые территории Запорожской области росгвардию, которая будет "контролировать" правопорядок.

"У рашистов закончились пряники для жителей ТОТ. Остались только "плети". оккупанты меняют тактику на временно занятых территориях Запорожья. Обещания "красивой жизни", высоких зарплат и дешевых компуслуг кончились, как и деньги на выплату задолженности. Ежедневно появляется все больше ограничений и все больше надзирателей в погонах. Вслед за ФСБ, оккупационными "прокуратурой" и "судом" на ТОТ Запорожье зарегистрировано управление росгвардии", — рассказал Иван Федоров.

По его словам, руководить структурой будет СОБРовец из Москвы, ранее занимавшийся разборками с "ворами в законе".

“Оккупированный юг теперь не только самая тюрьма в Европе, но и место ссылки всякого хлама из болот. Юг ждет деоккупацию”, — подчеркнул городской голова Мелитополя.

Напомним, что в Москве силовики ворвались в несколько баров, заподозривших в финансировании Вооруженных сил Украины. Посетителей заставили петь песни российской группы "Любэ".

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