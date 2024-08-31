Россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат" – ОТУ "Харьков"

Это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а как всегда ограничится самопиаром.

Противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Представитель ОТУ отметил, что это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а, как всегда, ограничится самопиаром.

"Учитывая предыдущий "боевой" опыт этого подразделения, даже командование окупантов не возлагает на них серьезных надежд…", – добавил Саранцев.

Напомним, ВСУ уже несколько месяцев блокируют оккупантов на агрегатном заводе возле Волчанска.

Бойцы показали уничтожение оккупантов на заводе в Волчанске

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