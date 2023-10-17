Россияне завозят военных в Токмак: о чем свидетельствует деятельность врага в оккупированном городе

Почти половину своей нелегальной военной администрации оккупанты вывезли из города в Мелитополь.

Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров отследил настроения кафиров в Токмаке. По его словам, они ощущают опасность и завозят военных в город, чтобы усложнить продвижение ВСУ.

Об этом Федоров рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Мы каждое утро мониторим ситуацию в Токмаке. Она в хронологии последних двух недель, даже месяца, двигалась таким образом: сначала они действительно вывезли некоторые подразделения ФСБ. Следующий шаг – они вывезли какие-то подразделения своей миграционной службы и прочее", – заметил Федоров.

Ситуация в Токмаке сегодня свидетельствует о том, что оккупанты испытывают опасность, поэтому почти 50% своей нелегальной военной администрации они вывезли из города в Мелитополь.

"Чувствуют ли они опасность? Точно чувствуют. Взрывы в Токмаке – это вопрос часов, а не дней. Но покидают ли они Токмак, нет, это еще точно рано говорить. В замену тем гражданским жителям, которые организовывали деятельность врага на территории Токмака, они завозят военных для того, чтобы усложнить продвижение наших Вооруженных сил Украины", – сказал Федоров.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров также напомнил первый день великой войны в городе. Он сообщил время, когда россияне въехали в город.

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