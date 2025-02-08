Россияне заявили о полной оккупации Торецка: что известно о судьбе города

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи в Торецке в Донецкой области.

Для россиян Торецк - один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка.

Об этом пишет издание Reuters.

Минобороны РФ заявило об оккупации Торецка, но украинские военные отрицали это и сообщали о тяжелых боях в самом городе и вокруг него.

Украинские военные аналитики говорят, что захват Торецка, расположенного на холме, может позволить оккупантам еще больше усложнить логистику ВСУ на большей части Донбасса.

Напомним, по данным российской стороны, Торецк якобы оккупировали в результате наступления 1-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 51-й армии войск России, а также добровольческого формирования "Ветераны". Украинское военное командование не подтверждало потерю Торецка.

Пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказал об изменении тактики российских войск в Торецке. По его словам, оккупанты раньше бросали на украинские позиции большие подразделения, а теперь идут малыми группами по 2-3 человека.

После падения Авдеевки в феврале 2024 года именно Торецк – население которого до войны составляло около 35 тысяч человек – оставался самым большим городом у линии фронта.

По состоянию на начало июня 2024 группировка ВСУ, которая его обороняет, оказалась в непростой ситуации. Российские войска фактически сформировали полуокружение этого района, продвинувшись к северу от него у Часов Яра и к югу – у Очеретиного. Здесь под угрозой перерезания оказалась одна из основных логистических артерий ВСУ – трасса Покровск-Константиновка.

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