Россияне заявили о попытке десантной группы ВСУ проникнуть в Крым: чем все завершилось

В стране-агрессоре указывают, что украинская десантная группа якобы направлялась в направлении мыса Тарханкут.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 4 октября в оккупированный Крым попыталась проникнуть десантная группа ВСУ на военном катере и трех гидроциклах.

Об этом говорится в утреннем сообщении Минобороны РФ.

Так, в российском оборонном ведомстве утверждают, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС РФ якобы "пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ".

В заявлении также указано, что эта группа направлялась в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Со стороны Украины события в Крыму пока никто еще не комментировал.

К слову, ранее партизаны зафиксировали, как россияне в Крыму перебрасывают боевые катера сухопутными путями из-за возможных дроновых атак со стороны ВСУ.

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