Россияне заявили о продвижении в районе Часова Яра: оценка ситуации от ISW

По сообщению украинской стороны, оккупанты пытаются захватить Часов Яр, наступая на флангах в районе Богдановки и Ивановского.

Российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись в районе Часова Яра 15 апреля, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры заявляли, что оккупанты продвинулись в микрорайоне Канал на востоке Часова Яра. Один из блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 300 м на восточной окраине города.

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Еще один милитари-блогер заявлял, что российские войска наступали на северо-восточную окраину Часова Яра в районе дач.

Также российские источники утверждали, что их войска продвинулись вблизи заповедника Ступки-Голубовские 2 (южнее микрорайона Канал).

Сообщалось, что российские войска также наступали возле Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра), Калиновки (к северу от города) и Ивановского (к юго-востоку).

"Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявленных достижений. Позиционные боевые действия продолжались на юго-востоке Часова Яра вблизи микрорайона Новый; в микрорайоне Канал; к юго-востоку от Часова Яра вблизи Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки; и к югу от Часова Яра возле Нью-Йорка", – сообщили в Институте изучения войны.

Там добавили, что как сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, оккупанты пытаются захватить Часов Яр, наступая на флангах в районе Богдановки и Ивановского. Российские войска сбрасывают в этот район от 20 до 30 планировочных бомб в сутки.

К слову, как объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, россияне очень стремятся захватить Часов Яр, потому что он расположен на самой большой высоте в этом регионе. Оккупантам важно захватить город, чтобы двигаться дальше – вглубь Донецкой области.

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