Россияне заявили о создании новой авиабомбы: эксперты рассказали, представляет ли она угрозу

Россияне гордо заявили, что создали планирующую бомбу на базе ФАБ-1500. Якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины была впервые применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

Такая информация появилась в российском пропагандистском паблике Fighterbomber, а эксперты издания Defense Express объяснили, реально ли это сделать.

Сначала следует отметить, что, по опубликованной информации, УМПК враг устанавливает на ФАБ-1500 М54. Это классическая советская фугасная авиабомба в коротком корпусе с весом боевой части 675 кг”, — говорится в материале.

Сама бомба ФАБ-1500 М54 по своей идеологии не должна планировать, о чем прямо говорит ее аэродинамическая форма, направленная на то, чтобы наоборот достичь вертикального вхождения в почву. Поэтому, очевидно, первое, что необходимо было сделать для того, чтобы превратить ее в планирующую, является переработка самой аэродинамической формы бомбы. И это действительно достаточно нетривиальная задача», — отмечают эксперты.

Россияне утверждают, что ФАБ-1500 с УМПК имеет большую дальность сброса, чем у ФАБ-250 и ФАБ-500 с аналогичным комплектом — более 60-70 км. Эксперты считают, что преодоление ФАБ-1500 даже с очень развитыми крыльями расстояния в хотя бы 80 км — задача сложная, особенно если это будет делаться только за счет ее планирования.

Кроме того, сами крылья должны выдержать вес бомбы, ведь раньше бомбы с меньшим весом неоднократно падали. Однако эксперты отмечают, что "полит "конструкторской мысли" в РФ достаточно сложно оценить и она вполне может быть достаточно монструозной конструкцией с огромным размахом крыльев".

Предполагается, что носителем этой новой бомбы есть самолеты Су-34. Они являются фронтовыми бомбардировщиками и могут использовать авиабомбы калибром 1500 кг. Однако не исключается, что вес подвешенного запаса может превысить даже две тонны.

Но, очевидно, главной проблемой могут быть габариты самой бомбы с крыльями и дополнительным аэродинамическим обтекателем. И таким образом, на вопрос, действительно ли в РФ смогли сделать комплект для превращения ФАБ-1500 в планирующую бомбу, то в теории — скорее всего так», — считают эксперты.

“Однако действительно ли такое изделие будет демонстрировать надежность – остается под значительным вопросом. Но в любом случае, установка на ФАБ-1500 комплектов УМПК означает значительное повышение угрозы со стороны российской авиации”, — резюмировали они.

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