Россияне заявили о захвате командного пункта возле Гуляйполя: что говорят в ВСУ

Гуляйполе.

В Сети появилось видео, на котором военные РФ утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106-й отдельной бригады терробороны возле Гуляйполя. Силы

обороны проведут расследование

Об этом сообщил спикер Сил обороны Пивдня Владислав Волошин в комментарии «Суспільному» .

«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация», – рассказал представитель ВСУ.

По его словам, в случае установления соответствующего факта правоохранители откроют уголовное производство. Кроме того, по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям.

"Никто и ничего не будет скрывать", - подчеркнул Волошин.

Заметим, собственные источники подтвердили «Общественному», что соответствующие службы уже начали расследование по факту того, что батальон 106 бригады ТРО покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи, в частности, ноутбуки, телефон, карты, которые могут содержать важную информацию.

Напомним, на прошлой неделе войска РФ прорвали границу и вошли на территорию в Сумской области. Оккупанты совершили наступление в районе населенного пункта Грабовское. Силы обороны отошли от нескольких позиций. После захвата села русские солдаты принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни гражданских.

