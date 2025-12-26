- Дата публикации
Категория
Война
Россияне заявили о захвате командного пункта возле Гуляйполя: что говорят в ВСУ
В Силах обороны Украины будет проведен расследование по этому факту.
В Сети появилось видео, на котором военные РФ утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1 батальона 106-й отдельной бригады терробороны возле Гуляйполя. Силы
обороны проведут расследование
Об этом сообщил спикер Сил обороны Пивдня Владислав Волошин в комментарии «Суспільному» .
«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация», – рассказал представитель ВСУ.
По его словам, в случае установления соответствующего факта правоохранители откроют уголовное производство. Кроме того, по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям.
"Никто и ничего не будет скрывать", - подчеркнул Волошин.
Заметим, собственные источники подтвердили «Общественному», что соответствующие службы уже начали расследование по факту того, что батальон 106 бригады ТРО покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи, в частности, ноутбуки, телефон, карты, которые могут содержать важную информацию.
Напомним, на прошлой неделе войска РФ прорвали границу и вошли на территорию в Сумской области. Оккупанты совершили наступление в районе населенного пункта Грабовское. Силы обороны отошли от нескольких позиций. После захвата села русские солдаты принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни гражданских.