Россияне заявили о захвате населенного пункта в Донецкой области: в ISW прокомментировали

Россияне показали кадры, на которых российские войска якобы подняли флаг на западной окраине села.

В Россию заявили якобы о захвате Новомихайловки западнее и юго-западнее Донецка, однако американские аналитики не подтверждают этого.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 20 и 21 апреля российские милблогеры утверждали, что подразделения 155-й российской морской пехотной бригады и "добровольческий отряд" "Тигр" завершили "захват" Новомихайловки. Они опубликовали кадры, на которых русские войска якобы подняли флаг на западной окраине села. Однако известный российский милблогер заявил, что российские войска еще не полностью захватили Новомихайловку и им еще предстоит продвигаться на западную и южную окраины населенного пункта.

Другой милблогер заявлял, что российские силы продвинулись на запад вдоль участка дороги Солодко-Водяное (юго-западнее Донецка), но ISW также не заметил доказательств продвижения россиян в этом районе.

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Водяного (к северо-востоку от Угледара).

Следует добавить, что согласно утреннему возведению Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов по состоянию на 22 апреля 2024 года.

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