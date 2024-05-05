Россияне заявили о захвате завода в Красногоровке: комментарий спикера ВСУ

Противник пытается штурмовать город небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов останавливают все попытки россиян.

Накануне, 4 мая, российские пропагандисты распространили информацию о захвате опорного пункта ВСУ на заводе в Красногоровке Донецкой области. Над одним из построек даже появился российский триколор.

В комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил проникновение вражеских групп на территорию завода, но заверил, что они находятся под огневым контролем ВСУ.

"Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры по выбиванию врага оттуда", – сообщил представитель ВСУ.

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По его словам, противник пытается штурмовать город небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов останавливают все попытки россиян. Волошин заверил, что Красногоровка находится под контролем украинских подразделений.

"Хотя российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила свое трехцветное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел", — утверждает он.

Назар Волошин добавил, что прорвавшиеся в Красногоровку штурмовые группы российской армии находятся в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники, а украинские бойцы сдерживают продвижение противника вглубь города.

Напомним, недавно российская оккупационная армия пыталась провести наступление на Красногоровку в Донецкой области "танками-черепахами" – план россиян обернулся для них катастрофой.

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