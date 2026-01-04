ТСН в социальных сетях

Россияне заявили об оккупации Родинское: в ВСУ рассказали, кто контролирует город

Силы обороны опровергли лживые заявления оккупантов.

Анастасия Павленко
ВСУ держит оборону

ВСУ держит оборону / © Associated Press

В последние дни российские пропагандисты распространяют новости о якобы захвате города Родинское в Покровском районе. Эти заявления опровергаются украинскими военными. По состоянию на 4 января Родинское находится под контролем Сил обороны.

Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Боевая работа продолжается круглосуточно», — заверили военные.

В командовании отметили, что Россия постоянно использует ложь как оружие.

В то же время аналитики отслеживающего ситуацию на фронте проекта DeepState 28 декабря 2025 года сообщали только о том, что захватчики продвинулись вблизи Родинского и соседнего Красного Лимана.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в село Гришино Донецкой области, чтобы перекрыть логистику для ВСУ, поддерживающую операции в Покровске и Мирнограде.

