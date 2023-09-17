Россияне заявили женщинам из оккупированной Херсонщины, что их "смысл жизни в кухне, церкви и детях": фото

Российские "гауляйтеры" на оккупированной части Херсонской области предложили женщинам унизительный смысл жизни — это церковь, кухня и дети.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко на своем телеграмм-канале опубликовал билборд из оккупированной части Херсонской области. На нем изображена женщина с покрытой головой и надпись: "Дети, кухня, церковь – смысл и величие русской женщины". Вверху есть так называемый "герб", который придумали россияне для захваченной Херсонщины.

"Херсонщина. Оккупированная часть. Не фотошоп. "СкрепЫ". Без комментариев", — написал Андрющенко.

Отметим, что "дети, кухня, церковь" – это дословный перевод устоявшегося немецкоязычного: "Kinder, Küche, Kirche". Он описывает место женщины в консервативном социуме 19 века. Исследователи считают, что эта фраза могла начать применяться с 16 века.

В 21 веке это выражение в цивилизованном мире используется только с иронией.

Напомним, в оккупированном Луганске оккупант на бензовозе насмерть переехал женщину.

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