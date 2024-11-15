Россияне заявляют о пересечении границы на Черниговщине: в СНБО ответили, есть ли угроза вторжения

Подобная ситуация была с "прорывом" РФ в Сумской области.

Заявления РФ о пересечении границы на Черниговщине, установлении флага РФ у разрушенного моста, а также мероприятии в село Гремяч является ложью.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ. История о Гремячье лживая и является исключительно информационной операцией врага", подчеркнул Коваленко.

Он вспомнил, что в июне схожая история была с Рыжевкой на Сумщине. Также Коваленко отметил, что после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу в Курщине.

Как сообщалось, на днях армии РФ удалось на технике добраться до жилой застройки в Купянске Харьковской области. Содействовал продвижению врага туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить окупантов оттуда.

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