Россияне заявляют о расширении плацдарма ВСУ на левобережье Херсонщины: реакция Гуменюк

Российские военкоры заявили о продвижении украинских сил на левом берегу Херсонской области, в том числе западнее Крынок на 500 метров. В ВСУ призывали быть осторожными с подобными заявлениями.

Об этом 24 каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Она подчеркнула, что работа по расширению плацдарма на левом берегу Херсонщины продолжается постоянно. Гуменюк объяснила, что линия фронта постоянно колеблется. Сегодня развитие боевых действий может продвинуться на несколько десятков метров вперед, в тот же день – на несколько десятков метров назад.

"Мы не измеряем метрами. Мы измеряем господствующим положением. Мы измеряем позицию, с которой будет выгодно проводить дальнейшую боевую работу", — отметила она.

Как сообщалось ранее, россияне пытаются попасть на левый берег Херсонщины. По данным командования "Юг", за один штурм теряют до 70% подразделения.

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