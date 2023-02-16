"Россияне живут годовщинами": секретарь СНБО назвал главную цель оккупантов к 24 февраля

Россия пытается взять Бахмут Донецкой области к годовщине начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC.

"Этот город (Бахмут, — ред.) обещали подарить Путину еще на его день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия — это же страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умерла, то должно быть уважение", — объяснил Данилов.

Данилов добавил, что страна-агрессор сейчас создает новые частные армии. А это путь к уничтожению России.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не отдают себе отчет, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска могут массированно атаковать Украину 23-24 февраля.

По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Диктатор РФ Владимир Путин поставил новые сроки захвата Донбасса и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В разведке Британии считают, что российской армии вряд ли удастся добиться значительного прорыва в районе Угледара и Павловки Донецкой области.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс уверен, что диктатор РФ Владимир Путин ограничен в своих возможностях на поле боя. Стаббс считает, что сейчас у РФ есть несколько вариантов: продолжать истощать свои силы или объявлять новую волну мобилизации.

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