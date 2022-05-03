Россияне обстреляли Авдеевский коксохимический завод: погибло 10 гражданских - ОВА

Российские военные сегодня, 3 мая, наносят удары по Авдеевке, Донецкая область.

В частности, враг обстрелял Авдеевский коксохимический завод.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 15 получили ранения. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.

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"Россияне точно знали, куда целили — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой", — сообщил Кириленко.

Напомним, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 292 гражданских, 915 — получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

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