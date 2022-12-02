"Россияне даже не представляют": Данилов о тайной помощи, которую получает Украина

Украине помогает большое количество стран, но не о всей помощи разглашается публично.
Россия и не подозревает о той помощи, которую Украина получает от своих партнеров.
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Есть вопросы".
Он объяснил, что не обо всей оказанной Украине помощи можно рассказывать.
"Придет время, будет наша победа, и если страны примут решение и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи – это их право, право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, благодаря тому оружию, которое предоставляют нам наши партнеры", — отметил секретарь СНБО.
Помощь Украине
Отметим, что Украине финансово и вооружением помогают западные страны-партнеры.
В частности, в среду, 23 ноября, президент США Джо Байден направил поручение Госдепу о предоставлении очередной военной помощи Украине на $400 млн. Стало известно, что будет в новом пакете.
Также отметим, что Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.
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