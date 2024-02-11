Россиянин объяснил, почему пошел воевать против украинцев: Лубинец опубликовал видео разговора с пленным

Пленный солдат вражеской армии РФ рассказал о мотивации идти на войну против Украины. По его словам, у него не было условий для проживания в России.

Видео разговора с военнослужащим оккупационной армии России, попавшему в плен, предоставил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам россиянина, в его родной стране ему якобы негде было жить.

На видео можно увидеть, что раненый захватчик лежит в карете скорой и, очевидно, после получения помощи направляется в колонию, где будет иметь крышу над головой, а также шанс вернуться в РФ.

В общении с представителем координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными россиянин заявил, что добровольно подписал контракт с ВС РФ.

"Мне просто жить негде было", – ответил он на вопрос, какова была его мотивация идти воевать.

Под видео Лубинец 11 февраля напомнил, что длится 718-й день великой войны РФ против Украины. Российские военные безжалостно и цинично продолжают уничтожать украинский народ, уносят жизни детей, женщин и мужчин.

"Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали российские солдаты", — написал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, захватчики нарушают законы и обычаи войны и в отношении военнопленных. Прокуратура приступила к расследованию по факту расстрела врагом безоружных украинских пленных вблизи Клищиевки Бахмутского района во время захвата оккупантами позиций ВСУ.

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