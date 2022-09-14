Россиянин приехал из РФ на Полтавщину и распространял фейки Кремля о войне в Украине: его будут судить

В Полтавской области будут судить гражданина РФ, который отрицал вооруженную агрессию России против Украины и считал временную незаконную оккупацию части территории Украины россиянами правомерной.

Гражданин страны-агрессора распространял пропагандистские месседжи в украинском обществе, традиционно транслируемые Кремлем, например, о том, что якобы аннексированный РФ "Крым является российским".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Следствие установило, что 53-летний россиянин приехал на территорию Лубенского района по уходу за своей матерью в декабре 2020 года.

После полномасштабного вторжения РФ злоумышленник распространял фейки о вооруженной агрессии РФ против Украины, как о "освобождении от нацизма" и "продолжающейся гражданской войне", а также утверждал, что "Крым — российский".

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Полтавской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего гражданина РФ за отрицание вооруженной агрессии и признание правомерной временной оккупации части территории Украины (ч.1 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, экс-главу Николаевской прокуратуры будут судить за госизмену. Злоумышленник сливал пароли блокпостов и данные оккупантам.

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