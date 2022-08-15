Россиянин продал свой автомат, патроны и 12 гранат: в Белгородской области РФ оккупанты торгуют оружием

В Белгородской области РФ российский оккупант продал местному жителю свой автомат Калашникова, патроны к нему и 12 гранат.
Оружие у захватчика купил местный житель, которого разоблачила российская полицыя.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Оружие у российского оккупанта купил 42-летний житель села Валуйки. Во время обыска у него изъяли автомат Калашникова, около 500 патронов к нему и 12 гранат. Часть вооружения мужчина успел перепродать другим знакомым.
В ходе допроса 42-летний житель Белгородской области признался, что оружие ему продал российский военный. Предприимчивого оккупанта уже разыскивает российское Министерство обороны.
Напомним, российский оккупант Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца в селе Андреевка Киевской области. Пришедший на территорию чужого государства захватчик убил украинца выстрелом в голову. В то же время он не раскаивается, потому что якобы "убил одного, чтобы спасти других".
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