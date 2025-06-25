Российская агентка заминировала скутер и взорвала военных в Харькове — СБУ

В Харькове задержан российский агент. / © Служба безопасности Украины

Реклама

В Харькове контрразведка СБУ и Национальная полиция оперативно задержали российскую агентку, которая 20 июня совершила теракт против украинских военных.

Подробности сообщили в Службе безопасности Украины.

Взрыв произошел возле местного кафе, куда двоих бойцов ВСУ заманили под предлогом передачи волонтерского скутера. Внутри транспортного средства было заложено самодельное взрывное устройство.

Реклама

По данным Харьковской областной прокуратуры, 20 июня около 14:00 в парке Индустриального района Харькова в результате взрыва скутера погиб 26-летний военнослужащий, еще один — 29-летний — получил тяжелые ранения.

К теракту причастна 19-летняя харьковчанка, завербованная спецслужбами РФ через Telegram-каналы по поиску работы. Она получила инструкции по изготовлению взрывчатки в домашних условиях, приобрела необходимые химикаты, электронику и телефоны для дистанционного подрыва, а собранное устройство заложило в багажник скутера.

Заминированный скутер. / © Служба безопасности Украины

Российские кураторы следили за военными из-за установленной скрытой камеры, а взрывное устройство активировали, когда те подошли к скутеру. После взрыва девушка пыталась скрываться, но была задержана несколько часов.

Во время обыска у нее были обнаружены остатки взрывных компонентов и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины — теракт, повлекший гибель человека.

Реклама

Последствия теракта в Харькове. / © Харьковская областная прокуратура

Сейчас агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с уголовным розыском полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее российские спецслужбы пытались взорвать украинского военного в Харькове с помощью самодельного взрывного устройства.