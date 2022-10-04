Российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 36 миллиардов евро

Пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения в результате войны, которую развязала Россия.

В понедельник, 3 октября, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилець на слушаниях в Европарламенте в Страсбурге заявил, что нанесенный военным вторжением РФ экологический ущерб оценивается в сумму примерно 36 млрд евро, а под угрозой находятся миллионы гектаров природных заповедников.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам украинского министра, пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, всего зафиксировано около 2000 случаев нанесения экологического ущерба. Министерство оценило ущерб из-за загрязнение воздуха около 25 млрд евро, а еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.

"Только за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год", — заявил Стрилець.

Министр добавил, что 79 млн тонн парниковых выбросов может образоваться при восстановлении инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.

Напомним, от ракетно-бомбовых ударов по территории Народицкой территориальной громады в Житомирской области возникли массовые лесные пожары, в результате чего огнем уничтожено более 2100 га леса на территории природного заповедника "Древлянский".

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