Российская актриса Мария Машкова о судьбе Путина: "Он заслуживает Гаагского трибунала"

Известная российская актриса Мария Машкова из тех артистов, которые поддерживают Украину и рассказывают о войне РФ против нашей страны.

В свежем интервью Юрию Дудю Машкова рассказала, какой судьбы, по ее мнению, заслуживает президент России Путин. Актриса считает, что он заслуживает Гаагского трибунала:

"Я считаю да, абсолютно, он заслуживает суда. Справедливого и открытого, где мы увидим все доказательства", — прокомментировала Машкова.

Вместе с тем, актриса ответила на вопрос, рассуждала ли она о том, что под судом могут оказаться и другие сторонники российской пропаганды. Учитывая отца Марии, известного российского актера Владимира Машкова, являющегося пылким путинистом и участвовавшего в концерте в Лужниках. Как известно, 18 марта на московском стадионе "Лужники" проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя — ведущие говорили об этом событии как о "возвращении в родную гавань".

Мария Машкова и Владимир Машков

"То, что я подумала, когда увидела Лужники. Я испугалась этого. У меня просто встал вопрос, что я могу как дочь, имея сложные отношения с отцом, но любящая, что я могу сделать для него. Я выяснила две вещи. Первое – если у меня есть паспорт, я смогу подать на воссоединение с семьей и забрать папу. Второй вариант, допустим, в России революция, кто-то другой приходит и выводит людей, которые отвечали за пропаганду. Я представила, что я могу приехать и сказать: "у всех были запутавшиеся родственники", — поделилась Машкова.

Она также призналась, что заблокировала родного дядю в телефоне из-за его позиции относительно Украины:

"У моей бабушки трое детей. Дядя Валера, прекрасный заслуженный летчик, ее старший сын, находится в Новосибирске. Считает меня предателем. Много всякой гадости мне написал. Мне пришлось заблокировать его. Я его предупредила, что если он продолжит гадость говорить... Да, мне пришлось заблокировать родного дядю", — призналась Машкова.

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