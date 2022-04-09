Российская актриса Татьяна Лазарева о зверствах оккупантов в Украине: "Я бы горло перегрызла"

Также звезда заявила, что уже считает Украину победительницей.

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая находилась в Киеве во время вторжения России в Украину 24 февраля, призналась, что на месте украинцев не смогла бы простить зверства оккупантов над мирными жителями.

Об этом звезда, публично критикующая кремлевские власти, рассказала в интервью программе ЖВЛ.

Артистка отреагировала на жуткие события в разных городах Украины, в частности Буче, Бородянке и Мариуполе.

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"Происходящее с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь, – это настолько ужасно! Я, честно говоря, соглашаюсь с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться. Я просто горло перегрызла бы человеку, который с моим ребенком такое сделал", — заявила Лазарева.

Также Татьяна призналась, что уже считает Украину победительницей этой войны. Актриса подумала, смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиянам.

"Я не могу говорить, простит ли Украина Россию, не простит ли... Это не мне решать. Но я бы не простила. И долго. Посмотрим. Я буду продолжать настаивать на том, что в России тоже есть приличные, думающие люди, которые против того, что Путин начал войну", – заявила она.

Впрочем, Лазарева добавила, что, несмотря на все, любит всю Родину и приобщаться к флэшмобу с сжигания российского паспорта не собирается: "Я далека от того, чтобы сжигать свой паспорт. Более того, я вообще не стыжусь того, что я россиянка. Мне стыдно за то, что происходит сейчас".

Напомним, Татьяна Лазарева за неделю до войны прилетела в Украину сниматься в шоу "Лига смеха". Через две недели после полномасштабного вторжения артистка все же выехала в Испанию, где и находится сейчас.

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