Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская армия атаковала беспилотниками Харьков: ударили по энергетической инфраструктуре

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2946
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская армия атаковала беспилотниками Харьков: ударили по энергетической инфраструктуре

ОВА.

Не удалось сбить два вражеских дрона.

В ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками Shahed-136 по энергетической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.

Оккупанты применили для атаки 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Подразделения Сил обороны сбили 11 этих дронов.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 29 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину. ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников, которые враг запустил по региону.

Читайте также:

Беспощадно уничтожают врага: как пушкари сдерживают наступления оккупантов на Донбассе

Беспощадно уничтожают врага: как пушкари сдерживают наступления оккупантов на Донбассе

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2946
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация