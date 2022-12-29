Российская армия атаковала беспилотниками Харьков: ударили по энергетической инфраструктуре

Не удалось сбить два вражеских дрона.
В ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками Shahed-136 по энергетической инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.
Оккупанты применили для атаки 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Подразделения Сил обороны сбили 11 этих дронов.
Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 29 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину. ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников, которые враг запустил по региону.
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