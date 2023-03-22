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Российская армия атаковала беспилотниками Житомирскую область: поврежден объект инфраструктуры

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3207
Время на прочтение
1 мин
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Российская армия атаковала беспилотниками Житомирскую область: поврежден объект инфраструктуры

Фото: Associated Press

Силам ПВО удалось сбить три дрона.

В ночь на 22 марта российская армия атаковала Житомирскую область беспилотниками. В результате удара поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", — отметил глава области.

По его словам, в Житомирской области силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона-камикадзе типа Shahed.

Напомним, почти после полуночи 22 марта на Киевщине и в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за полетов беспилотников. В частности, страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. В Хмельницком слышались звуки взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
3207
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