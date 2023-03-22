Российская армия атаковала беспилотниками Житомирскую область: поврежден объект инфраструктуры

Силам ПВО удалось сбить три дрона.
В ночь на 22 марта российская армия атаковала Житомирскую область беспилотниками. В результате удара поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", — отметил глава области.
По его словам, в Житомирской области силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских дрона-камикадзе типа Shahed.
Напомним, почти после полуночи 22 марта на Киевщине и в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за полетов беспилотников. В частности, страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. В Хмельницком слышались звуки взрывов.
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