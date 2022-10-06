Российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе: что известно

Оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района Харькова. В результате вражеских обстрелов возник пожар. Кроме того, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в области оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и тому подобное. В течение суток в больницы госпитализировали троих мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе.

В свою очередь, в Офисе генерального прокурора сообщили, что по факту атаки на Харьков открыли производство. По данным следствия, оккупанты РФ обстреляли город около 2:30 и 4:40. Снаряды попали на территорию предприятия. В результате обстрела начался пожар, повреждено служебное одноэтажное помещение и крыша четырехэтажного нежилого здания.

Фото: Прокуратура Харьковской области

Фото: Прокуратура Харьковской области

Как сообщалось, 6 октября армия РФ обстреляла ракетами территорию Хмельнитчины. К слову, воздушная тревога в области объявлена в 05:40. Она продолжалась почти пол часа – до 06:09.

Читайте также: