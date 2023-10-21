Российская армия атаковала Херсонщину авиационными бомбами: 30 КАБов в сутки

В результате вражеского удара есть погибшие.

Российские войска в течение суток нанесли десять авиационных ударов по правобережью Херсонской области. Сбросили на Берислав, Ольговку, Никольское, Тягинко и Николаевку 30 управляемых авиабомб.

Об этом говорится в Telegram Сил обороны юга Украины.

В результате ударов погиб человек, разрушенный дом, еще полтора десятка — повреждены, сообщили в Силах обороны.

"Также военные РФ продолжают сбрасывать осколочные боеприпасы с дронов по населенным пунктам, в местах вероятного скопления людей. Дважды за сутки таких атак подверглась Золотая Балка Бериславского района. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Напомним, днем 20 октября, силы РФ выпустили 10 КАБ по Бериславу и 4 КАБ ночью по населенному пункту Змиевка.

По словам Натальи Гуменюк, это говорит о том, что "враг целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по гражданскому населению".

Гуменюк выразила мнение, что интенсификация обстрелов на юге связана с "опасением захватчиков по поводу продвижения Сил обороны Украины".

"Они оправдывают это той истерией, которую раскрутили в информационном пространстве, очень опасаются продвижения Сил обороны Украины на этом направлении. Им уже давно "печет" Запорожское направление, восточное направление, теперь у них истерия на Херсонском направлении", — отметила она.

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