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Российская армия атаковала Никополь из тяжелой артиллерии: повреждено много зданий (фото)

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Российская армия атаковала Никополь из тяжелой артиллерии: повреждено много зданий (фото)

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Оккупанты ночью дважды атаковали один из районов Днепропетровщины.

Российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никопольский район обстреляли дважды. В результате там повреждено около десяти частных домов, многоэтажка, гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

"Оборвало и несколько линий электропередачи — их уже починили. В других районах области ночь с сиренами, однако обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", — отметил Резниченко.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле оккупированного Мелитополя, используя фейковые аккаунты девушек. Ее уничтожили Вооруженные силы Украины.

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