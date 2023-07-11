Российская армия атаковала ракетами жилищный сектор в Николаевской области (фото)

Российские оккупанты выпустили снаряды по жилому сектору Николаевщины. Под ударами были Очаковская и Куцурубская общины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, в результате обстрелов со стороны оккупантов произошло несколько пожаров.

"Пожарные быстро потушили пожары: хозяйственные постройки на общей площади около 34 "квадрата", сухостой — 300 квадратных метров. Вот уже почти полтора года как российские оккупанты ежедневно обстреливают жителей в пределах этих общин. Те, кто несет службу в месте постоянной дислокации, работают на грани человеческих возможностей. Несмотря на постоянные повторные обстрелы, жару, они сразу едут на помощь людям, в боевой одежде, в бронежилетах и касках. С верой и надеждой на мирное будущее, работая и приближая нашу общую победу", – рассказали в МВД.

Напомним, что в Херсоне из-за обстрелов ранены пять человек, среди них – ребенок.

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