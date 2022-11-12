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Российская армия атаковала Запорожье кассетными снарядами: жителей некоторых домов эвакуируют

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Российская армия атаковала Запорожье кассетными снарядами: жителей некоторых домов эвакуируют

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Сейчас местные власти решают вопрос об эвакуации жильцов домов, находящихся в зоне возможной детонации снарядов.

Вечером субботы, 12 ноября, русские военные обстреляли кассетными снарядами один из районов Запорожья. Снаряды упали вблизи 6 жилых домов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Выпустили (оккупанты — ред.) снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была нашпигована 54-ю кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6 жилых домов. Эти кассетные снаряды могут детонировать в любой из них. момент.Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции.

По его словам, сейчас местные власти решают вопрос об эвакуации жильцов домов. Эти меры принимаются, чтобы взрывотехники могли произвести обезвреживание российских снарядов.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что жителей домов, находящихся в зоне возможной детонации, эвакуируют и при необходимости оказывают медицинскую помощь.

"Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей выехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие Тицы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Сейчас запланировано, что временная эвакуация будет продолжаться до завтра. Сейчас дома и прилегающая к ним дома. находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции", — написал он.

РФ атаковала Запорожье

Во второй половине 12 ноября в Запорожье во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Звуки взрывов прогремели сразу после сообщения о тревоге в городе. Местные власти сообщили, что в городе успешно сработали системы ПВО, сбившие все воздушные цели врага.

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Дата публикации
Просмотры
349
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