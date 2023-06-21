Российская армия атакует на двух направлениях, продолжаются ожесточенные бои — Генштаб ВСУ

Российские войска наступают на Лиманском и Бахмутском направлениях, особенно ожесточенные бои идут на Лиманском направлении.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона в эфире 1+1 в среду, 21 июня.

"Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянское лесничество Донецкой области. На направлении Белогоровка, Карпиловка ввели наступательные действия. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах" - рассказал он.

Ситуация на фронте 21 июня

Как сообщили в утренней сводке Генштаба, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно на направлениях Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка, Вербовое, Свободное поле, Макаровка. Имеют частичный успех.

Между тем, Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях , продолжаются ожесточенные бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. Относительно ситуации в Запорожском и Херсонском направлениях, враг продолжает вести оборонные действия.

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