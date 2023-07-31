Российская армия атакует на пяти направлениях, идут тяжелые бои - Маляр

За прошедшую неделю на пяти направлениях между ВСУ и вражескими войсками произошло более 170 боев.

Российская армия в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются сложные бои.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, за прошедшую неделю на этих направлениях между ВСУ и вражескими войсками произошло более 170 боев.

На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне и активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскилле безуспешно. Украинские силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.

На Лиманском направлении противник также пытался наступать вёл действия с целью вытеснения украинских войск в районе Серебрянского леса. Маляр заверила, что все действия врага беспоспешны.

На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь в этом направлении составляет 37 кв.км, за неделю — 2 кв.км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка — успеха не имел. Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины уволили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Ситуация на юге

Маляр рассказала, что на юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Освобожденная площадь составляет 204,7 кв.км. Увеличено за неделю на 12,6 кв.км. На указанных территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности", — говорится в ее сообщении.

Ранее Маляр рассказала об успехе Сил обороны на Бахмутском направлении. Где атакуют украинские защитники – читайте ЗДЕСЬ.

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