Российская армия авиаударом уничтожила Черниговскую политехнику

ВСУ сбили вражеский самолет над областным центром.
В ночь на понедельник, 14 марта, российские кафиры авиаударами уничтожили Черниговскую политехнику.
Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
"Еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом. Мне тяжело на это смотреть. Потому что, во-первых, я заканчивал этот университет в 1999-м. Во-вторых, являюсь председателем наблюдательного совета этого заведения", — подчеркнул глава области.
Российская армия нанесла удар по городу на рассвете. По словам Чауса, вооруженные силы Украины наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. В воскресенье, 13 марта, был сбит самолет над Черниговом. Кафиры потеряли еще один борт.
Кроме того, ночью русская армия обстреляла "Ураганами" Нежин. Информации о потерях нет.
Глава области отметил, что вместе с центральной властью будут обсуждать возможность образования "зеленых коридоров" из Чернигова и близлежащих населенных пунктов.
Как сообщалось, из-за обстрелов Чернигова армией Российской Федерации, а также попадания снарядов и бомб в городе частично отключены газоснабжение, тепло, водопровод. Без электроснабжения остаются 226 населенных пунктов области в трех районах области: в Черниговском – 195, Нежинском – 27, Прилукском – 4.