Российская армия авиаударом уничтожила Черниговскую политехнику

ВСУ сбили вражеский самолет над областным центром.

В ночь на понедельник, 14 марта, российские кафиры авиаударами уничтожили Черниговскую политехнику.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

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"Еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом. Мне тяжело на это смотреть. Потому что, во-первых, я заканчивал этот университет в 1999-м. Во-вторых, являюсь председателем наблюдательного совета этого заведения", — подчеркнул глава области.

Российская армия нанесла удар по городу на рассвете. По словам Чауса, вооруженные силы Украины наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. В воскресенье, 13 марта, был сбит самолет над Черниговом. Кафиры потеряли еще один борт.

Кроме того, ночью русская армия обстреляла "Ураганами" Нежин. Информации о потерях нет.

Глава области отметил, что вместе с центральной властью будут обсуждать возможность образования "зеленых коридоров" из Чернигова и близлежащих населенных пунктов.

Как сообщалось, из-за обстрелов Чернигова армией Российской Федерации, а также попадания снарядов и бомб в городе частично отключены газоснабжение, тепло, водопровод. Без электроснабжения остаются 226 населенных пунктов области в трех районах области: в Черниговском – 195, Нежинском – 27, Прилукском – 4.