Российская армия безуспешно наступала на Авдеевском направлении, а потому отошла – Генштаб

Одна из горячих точек в Донецкой области по состоянию на утро 6 августа — Авдеевское направление.

Российские войска вели наступление в направлении Лозово – Невельское. Впрочем, на этом участке фронта захватчики успеха не имели, поэтому вынуждены были отойти. Россияне проводили перегруппировку.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Оккупанты также наносили авиационных ударов возле Новоградского, Павловки и Пречистовки.

Следует заметить, что армия агрессорки России ведет наступление в направлении Бахмута. По состоянию на утро субботы, 6 августа, продолжаются боевые действия.

Напомним, начались 164 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты ведут наступательную операцию Донецкому направлению. Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 6 августа — в возведении Генерального штаба ВСУ.

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