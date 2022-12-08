"Российская армия больше наступать не будет": журналист объяснил исчезновение БТГр

Единственный наступательный потенциал РФ – это ЧВК "Вагнера", которая сегодня разбивается о Бахмут.

В Украине больше не воюют российские батальонно-тактические группы (БТГр), которые в начале составляли основную структурную единицу армии России.

Об этом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал "24 каналу"

Он прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находятся 150 тыс. мобилизованных, входящих в "группировки". Журналист отмечает, что такое туманное описание подразделений связано с изменениями в структуре вражеской армии.

Так, Яковенко заявил об исчезновении российских БТГр.

"Это произошло по очень простой причине: батальонно-тактические группы – это объединения, существующие для атаки, наступления. А российская армия больше наступать не будет", – объяснил оппозиционер.

Он добавил, что такие БТГр не будут придавать артиллерии наступательной силы.

По словам Яковенко, российские кадровые войска больше не способны идти в наступление, поэтому единственный оставшийся в РФ наступательный потенциал – это ЧВК "Вагнера".

"Сейчас вагнеровцы разбиваются о Бахмут. Сегодня именно там уничтожается единый наступательный потенциал российской армии", – обратил внимание журналист.

Он добавил, что в составе ЧВК "Вагнера" нет таких названий подразделений как БТГр, а большую часть бойцов составляют завербованные заключенные. Их уничтожают с очень большой скоростью.

"Есть надежды, что это ужасное формирование, порожденное путинским режимом, под Бахмутом исчезнет. Надеюсь, что ЧВК "Вагнера" просто будет утилизировано", – сказал Яковенко.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжает совершать губительные ошибки в войне против Украины. По оценкам генерала, зимой линии столкновения стабилизируются и все немного замедлится из-за мороза. Однако в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, оккупанты на Донбассе уперлись в Бахмут-Авдеевку-Соледар-Пески и сосредоточили там основные усилия. На остальных участках захватчики не имеют сил и наступательного потенциала.

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