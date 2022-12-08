"Российская армия больше наступать не будет": журналист объяснил исчезновение БТГр

Единственный наступательный потенциал РФ – это ЧВК "Вагнера", которая сегодня разбивается о Бахмут.
В Украине больше не воюют российские батальонно-тактические группы (БТГр), которые в начале составляли основную структурную единицу армии России.
Об этом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал "24 каналу"
Он прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине находятся 150 тыс. мобилизованных, входящих в "группировки". Журналист отмечает, что такое туманное описание подразделений связано с изменениями в структуре вражеской армии.
Так, Яковенко заявил об исчезновении российских БТГр.
"Это произошло по очень простой причине: батальонно-тактические группы – это объединения, существующие для атаки, наступления. А российская армия больше наступать не будет", – объяснил оппозиционер.
Он добавил, что такие БТГр не будут придавать артиллерии наступательной силы.
По словам Яковенко, российские кадровые войска больше не способны идти в наступление, поэтому единственный оставшийся в РФ наступательный потенциал – это ЧВК "Вагнера".
"Сейчас вагнеровцы разбиваются о Бахмут. Сегодня именно там уничтожается единый наступательный потенциал российской армии", – обратил внимание журналист.
Он добавил, что в составе ЧВК "Вагнера" нет таких названий подразделений как БТГр, а большую часть бойцов составляют завербованные заключенные. Их уничтожают с очень большой скоростью.
"Есть надежды, что это ужасное формирование, порожденное путинским режимом, под Бахмутом исчезнет. Надеюсь, что ЧВК "Вагнера" просто будет утилизировано", – сказал Яковенко.
Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжает совершать губительные ошибки в войне против Украины. По оценкам генерала, зимой линии столкновения стабилизируются и все немного замедлится из-за мороза. Однако в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон.
Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, оккупанты на Донбассе уперлись в Бахмут-Авдеевку-Соледар-Пески и сосредоточили там основные усилия. На остальных участках захватчики не имеют сил и наступательного потенциала.
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