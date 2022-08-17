Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС: Зеленский анонсировал визит МАГАТЭ на станцию

МАГАТЭ работает над тем, чтобы отправить на Запорожскую АЭС своих специалистов.

Российские оккупанты должны покинуть территорию атомной станции и не шантажировать мир ядерной угрозой.

Об этом 17 сентября во время обращения к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности. Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции, это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу атомных станций в ЕС и его заявление об обстрелах Запорожской АЭС.

Читайте также: