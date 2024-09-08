Российская армия формирует "котел" для ВСУ на фронте – известный британский полковник

Украинское командование совершает большую ошибку, когда перебрасывает подразделения из одного места в другое.

Россияне формируют "котел" Вооруженных сил Украины в районе Звездного на востоке.

Об этом сказал полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью программе "Студия Запад".

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"Вполне понятно, что Россия будет продолжать наступать на востоке Украины, и пока ее не остановить. Однако, что действительно важно, так это то, что мы со своей стороны должны поддерживать целостную линию обороны. Отнюдь нельзя допускать образования котлов, кстати, один из них сейчас формируется в районе Звездного. То есть должны быть очень осторожными и удерживать линию фронта как можно прямее, ведь это дает нам возможность задействовать меньше войск непосредственно на передовых позициях. задействовать больше войск, чтобы противостоять россиянам", — подчеркнул он.

По его мнению, украинское командование совершает большую ошибку, когда перебрасывает подразделения "туда-сюда, как лошадей на шахматной доске".

"Крайне важно, чтобы войска оставались там, где они есть, подкреплены и укреплены на своих нынешних позициях. К сожалению, мы этого не делаем. Мы перемещаем их туда-сюда, как лошадей на шахматной доске, и это нехорошо. Каждый раз после перемещения они должны осваивать новую местность, адаптируя свою тактику, потому что воевать в поле – это не то же, что воевать в лесу", — отметил Грант.

По его словам, Украине нужно сосредоточиться на установлении стабильности на востоке. По его мнению, следует создавать дивизионные штабы.

"Сейчас главные штабы расположены слишком далеко и не имеют должной связи с происходящим на местах. Генералы в штабах корпусов просто не могут эффективно управлять боем, потому что они слишком далеко – они не в курсе того, что реально происходит на поле боя", — подытожил британский полковник.

Напомним, в ISW утверждают, что украинские войска контратаковали на Торецком направлении и вернули утраченные позиции.

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