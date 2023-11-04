Российская армия готовится к новому большому штурму Авдеевки — ISW

Россияне готовятся к "третьей серии больших штурмов под Авдеевкой " в Донецкой области и "третьему массированному штурму Авдеевки".

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики, проанализировав собранные данные, полагают, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 3 ноября. Кроме того, оккупанты якобы достигли подтвержденных успехов на северном фланге Авдеевки. В частности, геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись юго-западнее Красногоровки, в 4 км к северу от Авдеевки, — к железнодорожной линии к северу от города.

Тем временем украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отразили более 17 российских атак вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (7 км к западу от Авдеевки). Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Кроме того, спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется. Впрочем, ВСУ ожидают "обострения ситуации" в этом районе.

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что войска РФ ведут интенсивные обстрелы украинских позиций в Авдеевке, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои.

В свою очередь, один российский "военкор" утверждает, что якобы по состоянию на 3 ноября захватчики совершили неопределенное продвижение к юго-востоку от Авдеевки. Также осийские источники утверждали о продвижении оккупантов к северу и западу от Красногоровки, в направлении Новокалинового (8 км к северо-западу от Бахмута), а также в районе Степного.

Кроме того, российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются у Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окрестностей Авдеевки и Опросного, что в 4 км к югу от города.

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска быстро строят фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к районам предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы быстрее вводить резервы в бой.

В отчете говорится, что украинские официальные лица и российские источники сообщили, что оккупационные войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой.

В частности, Виталий Барабаш заявил, что захватчики концентрируют живую силу и технику для третьего массированного штурма Авдеевки, и они, вероятно, сосредоточат свои наступательные операции на Авдеевском коксохимическом заводе в северной части города. По его словам, войска врага возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля возле населенного пункта высохнет после нескольких последних ливней.

В то же время российские источники утверждают, что украинские силы контратаковали под Авдеевкой 3 ноября, но не продвинулись вперед.

Как сообщалось, начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявлял о планах РФ взять Авдеевский коксохим. По его словам, это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

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